Mulher coloca apelido de casal no campo de sobrenome em passagem aérea

Princesona e Amorzão foram os 'apellidos' colocados por eles nas passagens. Foto: Twitter.com/@ve5go

Ao comprar uma passagem aérea, o passageiro deve inserir seus dados básicos de identificação. Como a tradução dos sites geralmente é feita com base no português de Portugal, é comum encontrar a palavra 'apellido' no lugar de 'sobrenome'. Em espanhol, sobrenome também é chamado assim - e isso pode causar uma grande confusão.

Foi o caso de uma mulher brasileira que, ao comprar as passagens dela e de seu marido de Dublin, na Irlanda, para Paris, na França, imaginou que deveria inserir os apelidos dos dois. Ela colocou então Amorzão e Princesona, nomes carinhosos pelos quais ela e o companheiro se chamam.

O caso foi contado pela irmã da mulher para uma amiga, e a conversa foi parar em um grupo de Facebook, o LDRV, e viralizou também no Twitter. Algumas horas depois, a jovem que publicou a história contou que os dois conseguiram embarcar, felizmente, mas não explicou como isso aconteceu. Muitas pessoas apostam que eles não conseguiram embarcar com aquelas passagens e tiveram de comprar outras.

Sr Morzao e Sra Princesona, embarque imediato no portão 47B pic.twitter.com/D3eXTYpTVX — Yan Lantyer (@ve5go) 20 de setembro de 2017