Mudança nas campeãs do carnaval do Rio gera comoção - e memes

Em decisão polêmica, a Liga das Escolas de Samba do Rio de Janeiro decidiu por dividir o título do carnaval desse ano entre Mocidade e Portela Foto: Wilton Junior/Estadão

Em decisão tomada na noite da última quarta-feira, 5, a Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa) decidiu que a escola de samba Mocidade Independente de Padre Miguel irá dividir o título do carnaval carioca deste ano com a Portela. Eles haviam perdido o título por 0,1 ponto, mas recorreram alegando que um erro burocrático da Liesa levou um jurado a se basear em um documento inválido.

A decisão polêmica deu o que falar na internet, com muitos usuários comparando esse episódio com outros ocorridos recentemente, como a confusão na entrega do prêmio de Melhor Filme no Oscar, a da escolha da Miss Universo e até mesmo comparações com o Fluminense, time do Rio que se salvou do rebaixamento no Campeonato Brasileiro em 2013, também em decisão polêmica.

Confira abaixo algumas das reações nas redes sociais:

O Tapete voador do Aladdin já era uma prévia do que ia acontecer. Não interessa, PORTELA é campeã, 22bjs — Beatriz ♍ (@beatrizcruzms) 6 de abril de 2017

Gostaria de parabenizar a comunidade da Mocidade Fluminense de Padre Miguel pelo título do Carnaval 2017! — Pensador do Século (@oclebermachado) 6 de abril de 2017

Na vida eu sou a Portela, La La Land e a Miss Colômbia 2016 — casq (@phcasq) 6 de abril de 2017

Ainda sobre a entrega do Oscar do samba para Portela e não para a Mocidade pic.twitter.com/kCxWRJyiyC — Claudio Rocha (@Claudiojrocha1) 20 de março de 2017