Movimento Time’s Up arrecada R$ 65 milhões para fundo de amparo jurídico

O movimento Time's Up já arrecadou cerca de R$ 65 milhões para um fundo de amparo jurídico a mulheres sem condições de bancar processos contra abusadores Foto: YouTube/@MAKERS

O movimento Time’s Up, criado em janeiro por atrizes de Hollywood para protestar contra os casos de assédio sexual que acontecem na indústria do entretenimento norte-americana, anunciou que já arrecadou US$ 20 milhões (cerca de R$ 65 milhões) para o fundo de amparo jurídico para mulheres que queiram ajuda para processar abusadores e não têm dinheiro para isso.

“Nós não queríamos ser um grupo de pessoas que se reúnem para falar sobre mudanças, nós queremos ser parte desta mudança”, disse Tina Tchen, ex-assessora de Michelle Obama na Casa Branca e que agora lidera a parte jurídica do movimento Time’s Up, em um painel durante a Makers Conference. “Era muito importante começarmos o movimento com uma pauta de ação definida logo de início”, continuou.

A atriz Rashida Jones disse que um dos pontos principais do movimento é como resolver o problema da interseccionalidade, quando vários fatores como gênero e raça contribuem para amplificar casos de assédio em ambientes de trabalho e como pessoas em situação de vulnerabilidade econômica sofrem mais com isso, justificando a criação do fundo.

Assista abaixo ao painel completo (em inglês).