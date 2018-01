Motorista do Uber fez bafômetro e passageiro narrou tudo como se fosse um jogo de futebol

Paulo Roberto é motorista do Uber e estava transportando um passageiro quando foi parado por agentes da operação Lei Seca e teve de fazer o teste do bafômetro. Poderia ser apenas uma parada comum, mas o passageiro, Ceryx Constantino, resolveu tornar o momento memorável.

Ceryx gravou a cena, desde o momento em que Paulo Roberto espera para fazer o bafômetro, e narrou tudo como se fosse um jogo de futebol decisivo.

"Paulo Roberto chegou lá, agora vamos ver se ele marca gol. Paulo Roberto, Paulo Roberto! Ele tá chegando perto do gol, ele zerou a máquina, Paulo Roberto tá tenso, é a final do campeonato. Vamos ver o resultado, o que que dá, Paulo Roberto é do c*****o, ele arrebenta, você é profissa, meu irmão", narra Ceryx na cena filmada.

O vídeo foi compartilhado no Twitter pela enteada do motorista na última terça-feira, 4, e já conta com mais de 34 mil retuítes e 65 mil curtidas. Posteriormente, o próprio passageiro também compartilhou o vídeo completo e revelou que sua "alegria" foi potencializada por bebidas alcoólicas que havia tomado.