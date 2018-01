Motorista do Uber descobre traição após transportar amante do namorado

Usuária do Twitter @Msixella contou os detalhes da história Foto: REUTERS/Sergio Perez

Uma história inusitada da descoberta de uma traição está viralizando nas redes sociais. A usuária do Twitter @Msixelaa, que é motorista do Uber, alega ter descoberto que estava sendo traída após transportar a amante do namorado até a casa dele.

A jovem divulgou toda a história pelo Twitter, inclusive com prints da conversa com o agora ex-namorado.

Ela explica que o rapaz havia dito que viajaria - e inclusive teria feito as malas e dirigido para o aeroporto de manhã.

So I drive for uber why I just pick this girl up and drop her off to a dick appointment and the dick appointment was my mans house — Msixelaa (@Msixelaa) 27 de março de 2017

"Eu dirijo para a Uber e peguei esta garota para deixá-la em um encontro com um #$%. E o encontro era na casa do meu cara", diz o tuíte.

My man told me he was going to ny to see his mom she's in the hospital he had luggage packed an everything I stayed with him the night befor — Msixelaa (@Msixelaa) 27 de março de 2017

"Meu cara me disse que estava indo para Nova York ver a mãe dele no hospital, ele tinha bagagem feita e tudo, fiquei com ele na noite anterior", escreveu a jovem, que relatou ter saído com ele de manhã bem cedo, cada um para uma direção diferente - ele, em direção ao aeroporto.

Mais tarde no mesmo dia, @Msixella, já dirigindo o Uber, pegou uma garota no aeroporto para levá-la ao namorado, o qual fazia tempo que ela não via. "E eu fiquei 'eu te entendo, meu cara saiu da cidade'".

Na verdade, as duas estavam falando do mesmo homem.

We in the car and we just riding she telling me about herself I let her help herself to my dam water In my backseat — Msixelaa (@Msixelaa) 27 de março de 2017

"Nós no carro, eu dirigindo, ela me falando dela e eu deixando ela se servir da minha água e do meu carregador de telefone".

Ao chegar próximo ao destino, contudo, @Msixella percebeu que estava perto da região do namorado. Até que o carro dela chega perto do carro do namorado - e ele está de pé, esperando a amante. "Nós estávamos procurando o prédio certo e eu fiquei de boca aberta porque, assim que nós chegamos no endereço certo, eu vi que o carro dele estava estacionado do lado de fora", relatou. “Ele estava pronto para ajudar a outra mulher com as malas, e eu não conseguia me controlar".

Uma publicação compartilhada por Breezus Christ (@msixelaa) em Fev 26, 2017 às 2:12 PST

A jovem, então, saiu do carro e começou a bater no então namorado. Ele foge dentro do prédio - e a amante começa a bater em @Msixella, para defender o namorado das duas.

Ao fugir da cena, ela percebe que as bagagens da amante seguem no carro. O namorado, em seguida, manda mensagem pedindo a devolução das malas. Caso contrário, a amante chamaria a polícia.

“Que bagagem? Estes óculos de sol são ótimos, você que comprou para ela? Tchau, pare de me mandar mensagens", escreve a jovem.

No fim, @Msixelaa devolve as bagagens, porque a amante de fato liga para a polícia.

YES she got her things back no I DO not HAVE HER LUGGAGE she called the police pic.twitter.com/xtWNQK1anG — Msixelaa (@Msixelaa) 29 de março de 2017

Ela ainda é irônica e faz uma brincadeira sober a avaliação que receberia no Uber. “Eu ainda estou esperando pela minha nota, mas espero que a água e o cabo auxiliar garantam as minhas cinco estrelas!", publicou. “A propósito, eu estou solteira agora!", finaliza.

E termina de forma bem-humorada.

By the way I am single now — Msixelaa (@Msixelaa) 27 de março de 2017

"Aliás, estou solteira agora <3".