Motorista de ônibus cria grupo no WhatsApp para avisar passageiros sobre horários

O motorista de ônibus Michel Costa está dando esperanças aos internautas ao mostrar que ainda podemos nos deparar com gestos gentis. Ele é responsável por conduzir a linha Fagundes Alcântara/São Cristóvão, em Niterói, no Rio de Janeiro, e criou um grupo no WhatsApp para avisar aos passageiros sobre os horários. A atitude comoveu o carioca Gabriël Coutinho que usou o Facebook para elogiar o profissional.

Gabriel explicou que a iniciativa de Michel é muito importante, porque a linha possui apenas dois ônibus e circula em uma região perigosa. O passageiro também ressaltou que o motorista trabalha em condições não muito favoráveis suportando um calor de 40º, atuando também como cobrador e ainda sim mantém o bom-humor e o grupo no aplicativo sem ganhar nada a mais por isso. Michel também inspirou os passageiros a contribuírem no grupo avisando em quais pontos o ônibus já passou.

"Existem pessoas boas e trabalhadoras honestas nesse país/mundo sim. E como é bom você poder ver isso", escreveu Gabriel se referindo ao motorista.

