Motorista bate em carro da polícia enquanto jogava 'Pokémon Go'

Um grupo de policiais estava conversando tranquilamente em uma calçada da cidade de Baltimore, nos Estados Unidos, por volta das 3h30 da manhã da última segunda-feira, 18, quando foram surpreendidos por um carro em alta velocidade que colidiu em cheio na viatura.

O momento foi registrado por conta de uma câmera que estava acoplada ao colete de um dos policiais. Quando foram checar se os ocupantes do veículo estavam bem, o motorista desceu do carro com o celular na mão, ligado no jogo Pokémon Go.

"É isso que eu consigo por jogar este jogo idiota", lamentou o autor da colisão, inconformado.

É possível assistir ao momento da colisão no Twitter oficial da Polícia de Baltimore, que ressaltou: "Pokémon Go não se trata apenas de diversão. Aqui está o vídeo de um motorista distraído que bateu em um de nossos carros".

Confira abaixo:

#PokemonGO is not all fun and games. Here is a video of a distracted driver who struck one of our cars. #PlaySafe pic.twitter.com/kOTfbTcILo