Feira terá 50 cães para serem adotados Foto: pixaxid/Pixabay

Nos dias 8 e 9 de abril o Morumbi Town Shopping terá sua primeira feira de adoção de cachorros. No terraço do shopping haverá 50 cães que poderão ser levados para novas famílias. Os interessados passarão por entrevistas e voluntários ajudarão na escolha e aproximação da família com os novos pets.

Quem decidir adotar um cachorro ganhará um kit com coleira com guia, roupinha, brinquedo, ração e comedouro. Todos os cães que estarão para adoção foram vermifugados e castrados.

O evento, chamado Vira-lata Vira Seu é uma parceria do shopping com a ONG Clube dos Vira-latas. No sábado a feira será das 10h às 18h e no domingo das 12h às 18h, no 7º andar do shopping.