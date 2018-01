Morre pinguim do Japão que era apaixonado por personagem de anime

O pinguim Pequena Uva e sua 'amada', Hululu. Foto: Zoológico de Tobu via AFP

Um velho pinguim, famoso no Japão por ter se apaixonado por um tótem de papelão de uma personagem de um anime, morreu aos 21 anos. A informação foi confirmada pelo Zoológico de Tobu, na cidade de Saitama, no norte do Japão.

O pinguim, batizado de Pequena Uva, ficou conhecido no país após se encantar com a imagem de Hululu, após ter sido abandonado por sua fêmea no começo deste ano. Ele passava horas admirando a imagem no zoológico.

Após sua morte, centenas de japoneses foram até o local e deixaram flores, e a imagem de Hululu foi deixada ao seu lado. "Colocamos a imagem ao lado dele para que ela a acompanhe até o final", disse Eri Nemoto, cuidador do zoológico. Para um pinguim, 21 anos equivale a cerca de 80 anos da idade humana.

* Fonte: Agence France-Presse (AFP)