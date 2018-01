Morre o garoto que pediu cartões para antecipar o seu último Natal

A família de Jacob Thompson, o garoto que pediu cartões para o seu Natal antecipado, anunciou que ele morreu no último domingo, 19 Foto: Facebook/JacobOrangePenguin

A família de Jacob Thomspon, o garoto de nove anos que pediu cartões para antecipar o seu último Natal, anunciou no Facebook que ele morreu no último domingo, 19. Ele vinha lutando contra um neuroblastoma, raro câncer pediátrico, pelos últimos quatro anos.

“É com muito pesar que compartilhamos esta notícia com vocês. No domingo, dia 19 de novembro de 2017, aos nove anos, Jacob morreu tranquilamente após uma batalha de quatro anos contra um neuroblastoma”, escreveu a família do garoto.

A história de Jacob viralizou na internet no início de novembro, quando sua família pediu cartões como forma de antecipar o que seria o seu último Natal. Pessoas do mundo inteiro atenderam ao pedido e o hospital no Estado do Maine ficou abarrotado de cartões. Personalidades como o ator Arnold Schwarzenegger também entraram na campanha.

“Cada pessoa que mandou um cartão, um presente, uma mensagem no Facebook ou uma oração fez a diferença nos dias finais da vida de Jacob. Vocês trouxeram alegria para ele e otimismo para o futuro para todo nós. Obrigado por gastarem um pouco do seu tempo e se interessarem pela jornada do nosso doce garoto”, continuaram.

“Nós esperamos que a história de Jacob e o enorme apoio ao redor do mundo tenha tido um impacto duradouro para conscientizar as pessoas quanto à doença. Temos esperança que doações continuem sendo feitas e uma cura seja eventualmente descoberta”, finalizaram.