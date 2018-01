Morre o cachorro 'Ninão', querido na internet

Foto: Reprodução/Facebook/Ninão

A internet lamentou nesta terça-feira, 13, a morte de um dos cachorros mais conhecidos das redes: o Ninão. O anúncio foi feito por seu dono na página do pet no Facebook.

"Pelo tom dos vídeos, muitos podem achar que eu seja alguém sempre super animado e de bem com a vida. Mas isso só era possível graças a interação que tive com o meu grande parceiro de vida, o Ninão", escreveu Rodrigo, o dono do cãozinho. "O destino foi cruel e nos separou da forma mais dolorosa, através de uma doença que estávamos tratando faziam 2 meses. 2 meses sem dormir, 2 meses chorando, 2 meses de pura dor. Difícil de explicar e aceitar. A esperança ainda brotava dentro do meu peito e do nada ele se foi."

O post já passou das 250 mil reações no Facebook, sendo mais de 170 mil delas a carinha triste.

Ninão ficou conhecido na internet principalmente por seus vídeos usando fantasias e 'falando', além da famosa risadinha. Veja um dos vídeos mais famosos: