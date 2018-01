Morre Naomi Fraley, inspiração para pôster feminista símbolo da 2ª Guerra

Naomi Parker Fraley em 2015 ao lado do pôster de Rosie the Riveter. Foto: John D. Fraley via The New York Times

Naomi Parker Fraley, a inspiração para o icônico símbolo feminista Rosie the Riveter, criado na Segunda Guerra Mundial, morreu aos 96 anos. Ela nasceu em Tulsa, Oklahoma, em 26 de agosto de 1921 e morreu em Longview, Washington, de acordo com o The New York Times.

Naomi trabalhava na Estação Naval e, em 1942, ela posou para uma fotografia vestindo uma bandana vermelha de bolinhas rosas enquanto trabalhava na fabricação de armas. A foto foi rapidamente publicada em diversos jornais e revistas do mundo inteiro, até que chamou a atenção do artista J. Howard Miller, que se inspirou na imagem para criar a personagem Rosie the Riveter.

A personagem, criada em 1943, aparece usando uma bandana igual à de Naomi e virou um símbolo das Forças Armadas dos Estados Unidos na época. Entretanto, Naomi não foi identificada como a musa inspiradora de Rosie porque outra mulher, chamada Geraldine Hoff Doyle, que trabalhava em uma fábrica de Michigan, foi rotulada como a "Rosie the Riveter da vida real".

Foi apenas 30 anos depois que Naomi descobriu que ela era a inspiração para o famoso pôster. "Eu não conseguia acreditar que era eu na foto, mas havia o nome de outra pessoa na legenda: Geraldine. Eu fiquei impressionada", disse ela à People em setembro de 2016.

Quando ela descobriu, já era tarde demais, porque a identidade de Rosie já estava atrelada a Geraldine. "Eu só queria minha própria identidade. Não queria fama ou fortuna, mas queria minha identidade", disse Naomi. "As mulheres desse país precisam de alguns ícones nos dias de hoje. Se acham que eu sou um ícone, eu fico feliz com isso", concluiu ela em 2016.