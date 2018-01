Morre garota que ficou conhecida por luta contra o câncer

Jessica, de 4 anos, lutava contra um neuroblastoma em estágio 4 há um ano Foto: Reprodução / Facebook

A garota Jessica Whelan, 4, que havia ficado conhecida na internet por conta de uma foto em que aparece lutando contra o câncer, morreu no último domingo, 20.

"Eu nunca esquecerei de você e estou honrado de chamá-la de filha. Eu amo você mais do que as palavras podem dizer, e muito mais do que você jamais vai saber. Boa noite Jessica Mae. Bons sonhos, e descanse em paz", publicou seu pai na conta do Facebook que utilizavam para manter as pessoas informadas sobre o estado de saúde de Jessica.