Morre americana que decidiu passar seus últimos dias viajando ao descobrir câncer

Há pouco mais de um ano, a americana Norma Jean Bauerschmidt, então com 90 anos de idade, sofreu com duas péssimas notícias: a morte de seu marido e um diagnóstico de câncer no útero.

Por conta de sua avançada idade, Norma optou por não passar os últimos momentos de sua vida sofrendo entre um tratamento e outro no hospital, e decidiu cair na estrada com seu filho Tom, sua nora Rami e seu cãozinho de estimação, Ringo.

Desde então, ela passou por mais de 30 estados norte-americanos, visitando diversas paisagens, conhecendo pessoas e experimentando comidas, tudo documentado em sua página oficial no Facebook, Driving Miss Norma, com quase meio milhão de seguidores.

" A vida é um equilíbrio entre se apegar e desapegar. Hoje desapegamos.

Norma Jean Bauerschmidt - 31/03/1925 - 30/09-2016", publicou sua nora no perfil, informando sua morte.

Confira fotos de Norma tiradas ao longo do último ano: