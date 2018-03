Momentos inusitados marcam última etapa do processo de impeachment

Ricardo Lewandowski, presidente do Supremo Tribunal Federal e responsável por conduzir esta fase do processo de impeachment, criou sem querer um momento de descontração no plenário. No sábado, 27, ele se confundiu ao dizer o nome do senador Cristovam Buarque (PPS-DF) e acabou o chamando de Cristóvão Colombo. O ato falho provocou risadas, inclusive do senador e do próprio ministro. “Muito obrigado pelo upgrade”, disse Buarque. Lewandowski aproveitou a deixa: “Vossa excelência é um desbravador”.

Foto: Pedro França/Agência Senado