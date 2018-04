Momento de cãozinho sendo 'preso' em carro de polícia viraliza

A imagem de um cãozinho 'encrenqueiro', chamado Finn, sendo levado atrás das grades de proteção de um carro da polícia nos Estados Unidos viralizou na internet.

"Alguém chamou a polícia para pegar meu cachorro porque ele estava correndo e atacou um veado. Eu sei que isso é sério, mas a visão dele no carro da polícia... Eu estou rindo", escreveu Emme Thompson, dona do cãozinho.

Em entrevista ao site Buzzfeed, a jovem deu mais detalhes da história, que ocorreu na província de Ontário, no Canadá. Seu pai e a namorada dele saíram para um passeio e levaram Finn, o cachorro, junto. Em determinado momento, ele sentiu o cheiro de um veado e saiu correndo.

Posteriormente, a polícia alegou ter encontrado Finn causando 'caos' perseguindo o animal em uma estrada. Quando os dois chegaram ao encontro dos policiais para buscar o cão, se depararam com a cena e resolveram tirar a foto, que já recebeu mais de 175 mil retuítes.

Confira a publicação abaixo:

someone called the police on my dog because he ran away and attacked a deer and i know this is serious but the sight of him in the cop car i’m alskdjfhsgh pic.twitter.com/czZqzzc3x3