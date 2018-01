Molho do McDonald's de quase 20 anos atrás é vendido por US$ 14,7 mil após ser citado em desenho

Molho temático de 'Mulan' foi citado num desenho e depois foi vendido por quase US$ 15 mil. Foto: REUTERS/Toru Hanai

Um molho do McDonald's criado há 19 anos foi vendido por US$ 14,7 mil depois de ser mencionado no desenho Rick e Morty. O molho em questão, Szechuan, foi um produto promocional feito em homenagem ao lançamento do filme Mulan, da Disney, em 1998.

"Eu acabei de comprar um carro muito velho, e, enquanto eu estava limpando-o, encontrei um pacote desse molho. Depois de assistir ao recente episódio de Rick e Morty eu fui na internet ver se isso valia alguma coisa. E valia. Além disso, o molho vem com um pacote de wasabi também", dizia o anúncio.

Na terceira temporada de Rick e Morty, o personagem principal Rick fala que o molho será o mote dele na série "mesmo que leve nove temporadas". O episódio fez com que fãs criassem uma petição online pedindo a volta do molho do McDonald's, principalmente porque um live-action de Mulan será lançado em 2018. A petição já tem mais de 36 mil assinaturas.

O McDonald's disse ao USA Today que não tem planos de voltar com o molho, e, no Twitter, respondeu a um pedido da página oficial de Rick com uma brincadeira.