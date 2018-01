Modelo sueca passa por 18 cirurgias plásticas para se parecer com personagens de desenhos animados

Giselle e Pixee Fox Foto: https://www.instagram.com/pixeefox.official/?hl=en

A modelo Pixee Fox tem duas paixões na vida. Uma são os desenhos animados. A outra, cirurgias plásticas. Aos 26 anos, a sueca já passou por 18 intervenções, desembolsando mais de R$ 300 mil, para se parecer com personagens famosos. No Instagram, ela se define como "the living cartoon" (o "desenho vivo", em tradução livre).

Os primeiro alvos de Pixee foram a boneca Barbie e Jessica Rabbit. Para ter uma cintura absurdamente fina, ela chegou a retirar seis costelas.

Depois, passou a mirar em Sininho, a fada de Peter Pan. E, agora, a sueca quer ficar igual à princesa Giselle, de "Encantada". Por isso, afinou o nariz e modificou o formato das orelhas.

Qual é o próximo personagem?