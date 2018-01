Modelo dá ensaio fotográfico de surpresa para sua irmã com síndrome de Down

Com o desenvolvimento da medicina surgiram novas técnicas cirúrgicas para correção do coração e novos tratamentos clínicos que impactaram a expectativa de vida das pessoas com síndrome de Down. “Mas uma grande mudança aconteceu nas últimas décadas em relação às famílias e à sociedade, no que diz respeito à participação destas pessoas nos espaços familiares, escolares, de lazer e mercado de trabalho. Esta nova maneira de viver, com muitas possibilidades e oportunidades, também possibilitou uma melhora impactante na qualidade de vida destas pessoas”, opina a médica do Albert Einsten. Atualmente as pessoas com Síndrome de Down vivem muito mais, atingindo idade de 55 anos até 60 anos

Foto: Annika Leigh/ Creative Commons