Mochilas gigantes distribuídas a crianças por prefeitura da Bahia viram piada nas redes sociais

Mochilas serão entregues aos 18 mil alunos da rede pública Foto: twitter.com/opauloroberto

As mochilas distribuídas pela prefeitura de Jequié, cidade do Sudoeste da Bahia a 356 quilômetros de Salvador, estão virando alvo de piada nas redes sociais.

Os utensílios, distribuídos aos alunos da rede pública de ensino, chamam a atenção por serem quase do mesmo tamanho dos pequenos. Há, inclusive, uma foto na qual uma criança sorri para a câmera de dentro do utensílio.

As mochilas começaram a ser entregues nesta sexta-feira, 5, aos quase 18 mil alunos da rede pública e fazem parte de uma série de investimentos na educação da cidade, segundo informa o site da prefeitura.

Mochilas distribuídas pela prefeitura de Jequié nas creches. Só esquecerem de medir o tamanho. Eu ri mas o coração disse que tava errado pic.twitter.com/rp1FFACvth — matheus soledade (@_tuiteu) 9 de maio de 2017

Além das mochilas, as crianças receberam estojo, caneta e borracha.

Na página da prefeitura no Facebook, os comentários ora criticavam, ora louvavam a atitude do Executivo municipal. "Tem gente rindo do tamanho da mochila? Só se for pra rir de alegria! Aplausos pra Jequié!", escreveu uma pessoa. Já um internatura reprovou as mochilas. "As crianças ficaram igual umas tartarugas", escreveu.

A ação rendeu também memes nas redes sociais e chegou aos Trending Topics do Twitter:

Mochilas foram distribuídas em creches em jequie , só esqueceram de medir o tamanho das crianças ... pic.twitter.com/TWRqxDjipO — Paulo Roberto (@opauloroberto) 9 de maio de 2017

Minha preguiça tá do tamanho das mochilas da prefeitura de Jequié — Luna (@luna_lu02) 9 de maio de 2017

Achei muito legal a prefeitura de Jequié ter dado fantasias de Koopas do Mario World pras crianças. pic.twitter.com/T0qDmhrnZH — ʙʟᴀᴄᴋ sʜᴇᴇᴘ (@matheusloggia) 9 de maio de 2017

Fantasias de joaninhas foram distribuídas pela prefeitura de jequié. pic.twitter.com/E38Mb2zNyE — -E (@e_laranjando) 9 de maio de 2017

A prefeitura de Jequié disse que é pra usar até se formar pic.twitter.com/ldoonzYYhE — Juliana (@ajulysantos) 9 de maio de 2017

Atualizado às 12:04

Em nota divulgada à imprensa, a Secretaria Municipal de Educação de Jequié afirma que a polêmica desvia o debate sobre "os desafios importantes" que o município terá na educação ao longo dos próximos anos e argumenta que "não tem como entregar a uma criança de creche uma mochila tamanho ideal".

