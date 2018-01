Mini cavalos ajudam na recuperação de vítimas de violência doméstica

Sammy e Gunne Foto: Facebook/ Rocking Horse Ranch Therapeutic Riding Program

Na Carolina do Norte, dois mini cavalos ganharam uma função especial no escritório do xerife de Pitt County: eles serão animais terapêuticos.

Gunner e Sammy, animais que foram resgatados e agora vivem em Rocking Horse Ranch (RHR), vão ajudar na recuperação de vítimas de violência doméstica e eventos traumáticos.

"Mini cavalos são incrivelmente acessíveis. Nós sabemos que o estresse e a pressão sanguínea diminuem quando as pessoas entram em contato com animais terapeuticos", explicou ao The Dodo Malaika Albrecht, diretora executiva da RHR. Ela explicou que os pacientes não sentem medo dos animais como sentiriam de cavalos grandes.

A ideia de levá-los para ajudar as vítimas de violência doméstica e eventos traumáticos surgiu quando uma voluntária e a coordenadora do escritório do xerife viram os cavalos. Elas já haviam visto experiências com mini cavalos e sabiam o quanto poderiam ajudar os pacientes.

Quem quiser participar do programa na Carolina do Norte terá de ir até o rancho onde eles vivem para passar tempo com Gunner e Sammy. Eles aprenderão a andar neles e a cuidar dos animais.