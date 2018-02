Milão, na Itália, terá festival dedicado aos gatos

Como parte das comemorações do Dia Nacional do Gato, a cidade de Milão irá realizar um festival dedicado aos felinos Foto: Pixabay/MrsBrown

Após a disseminação de cafés que permitem a entrada de gatos, a Itália terá um festival dedicado exclusivamente aos felinos, batizado de La Città dei Gatti (A Cidade dos Gatos, em tradução livre).

O evento terá início no próximo dia 17 de fevereiro, data em que se comemora o Dia Nacional do Gato na país europeu, e irá até 31 de março. As principais atrações incluem mostras, projeções e exibições de pinturas e textos que tenham os felinos como fator comum. O festival acontecerá em Milão, em diversos locais espalhados pela cidade. O Wow Spazio Fumetto, por exemplo, apresentará uma mostra sobre gatos brancos e negros do mundo animado, enquanto o Crazy Cat Cafè exibirá um filme que poderá ser visto pelas pessoas e seus animais de estimação.

Já a livraria Il Libbracio, uma das maiores de Milão, homenageará os gatos em encontros com autores de livros cujos personagens são felinos. Por sua vez, o Círculo de Artes e Literatura realizará debates sobre os gatos, com direito à presença de veterinários, especialistas em arte e amantes dos animais.

O Dia Nacional do Gato foi criado por uma associação italiana de defesa dos animais, que considera a data internacional. No entanto, o Fund For Animal Welfare (Fundo Internacional para o Bem-Estar Animal) determinou que o Dia Mundial do Gato é comemorado em 8 de agosto.

Há diversas hipóteses para explicar a escolha da data na Itália. Alguns dizem que é porque fevereiro é um mês regido por aquário, de acordo com a astrologia o signo possui espírito livre como os gatos. Mas também acredita-se que o número 17 esteja relacionado com a lenda de que os gatos têm sete vidas.