Mercado oferece produtos de graça para pessoas carentes

Placa do mercado, porém, é clara: 'Pegue apenas o necessário'. Foto: Reprodução/G1

Mudar o mundo um pouquinho de cada vez: é isso o que o casal Maíra Mousinho Amariz e Jackson Moura, de Petrolina (PE) resolveu fazer ao oferecer alimentos gratuitos a pessoas carentes em seu supermercado.

Segundo reportagem do G1, a ideia surgiu há pouco mais de um mês, quando Maíra percebeu que muitas pessoas pediam ajuda diariamente no mercado. "As pessoas passavam e a gente via que estavam com fome. Pediam ajuda e a gente começava a ajudar. Sempre que eles vinham, a gente ajudava e poderia ajudar mais do que dar", disse ela ao site.

Então, ela e o marido instalaram uma estante de produtos como arroz, feijão, pães, frutas e vegetais em frente ao estabelecimento, com uma plaquinha: "Você está com fome? Pode pegar. Mas pegue apenas o necessário para você, pois tem mais pessoas com fome".

Maísa contou que a regra é respeitada e que as pessoas realmente pegam o necessário. "No início eles ficavam mais intimidados, mas hoje eles já chegam e já pegam tranquilamente e sempre muito sorridentes", explicou ao jornal.