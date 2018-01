Menino exige pedido de desculpas de vice-presidente dos EUA após ter sido acertado acidentalmente

Mike Pence é vice-presidente dos Estados Unidos. Foto: AFP PHOTO/Robyn BECK

Na última terça-feira, 9, o vice-presidente Mike Pence e sua esposa, Karen - junto com Ivanka Trump e a secretária nacional H.R. McMaster - receberam, na Casa Branca, familiares de militares que estão dentro e fora do país.

Pence fez um discurso em homenagem às famílias e crianças que estavam no local foram convidadas ao altar: "Nós honramos suas famílias porque suas famílias nos protegem", começou Pence, antes de pedir aplausos.

Depois, quase no fim do discurso - ele dizia "Deus abençoe essas crianças maravilhosas" - o vice-presidente estendeu seu braço direito mais do que deveria e, acidentalmente, acertou uma criança no rosto.

A criança ficou quieta no momento mas, após o discurso acabar, ela ficou seguindo Pence pelo local e disse: "Você me deve desculpas". Após algumas 'cutucadas' do garoto, o vice-presidente finalmente pediu desculpas.

No vídeo abaixo, publicado pela NY Mag, é possível ver o menino exigindo as desculpas.