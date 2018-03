Menino escreve bilhete elogiando esforço do pai - para ganhar videogame

Garoto não poupou elogios ao pai, mas eles não eram à toa Foto: Pixabay/@ambermb

As crianças podem ser bem engenhosas quando querem alcançar algum objetivo – e quando elas precisam de outra pessoa para ganhar algo, elas sabem exatamente o que precisam dizer ou fazer.

No último domingo, 18, um rapaz publicou uma foto na rede social Reddit de um bilhete que seu primo escreveu para seu tio. Na mensagem, ele fazia uma reverência ao esforço do pai caráter trabalhador do pai, mas os leitores mais ligados vão encontrar segundas intenções por trás do bilhete.

“Você trabalha duro e vai fazer do mundo um lugar melhor. E se você trabalhar mais duro ainda, consegue comprar o jogo que eu quero”, escreveu a criança. Internautas perguntaram qual era o jogo que ele queria, e o rapaz respondeu que era do videogame Nintendo Switch.

“Meu tio riu muito e mostrou o bilhete para nossa família e para os amigos dele no trabalho, para que eles pudessem rir também”, escreveu o internauta.

Confira:

