Meninas acham que funcionário de supermercado é Maui, de 'Moana'

Meninas pensaram que o caixa do supermercado era Maui, do filme 'Moana'. Foto: YouTube/Rella on the Radio

Ryley, de oito anos, e Rylyn, de cinco, moram em Oahu, no Havaí, e adoram ir a um supermercado da rede Costco com a mãe, Rella Rivera. O motivo? Lá, há um funcionário que elas chamam de Maui, personagem de Moana, da vida real.

"Eu fiquei tão feliz ao ver quão animadas as meninas ficaram. Antes mesmo de eu conseguir abrir a câmera do meu celular, ele já estava falando um 'chee-hoo'. E as meninas fizeram ainda mais", disse Rella à People.

O funcionário em questão é William Va'ana. "Toda vez que ele vê minhas filhas, ele grita um 'chee-hoo' e elas amam! Ele é tão incrível por fazer isso", disse a mãe. Rella publicou um vídeo no YouTube que mostra um desses momentos de brincadeira entre as filhas e o 'Maui da vida real'. Ao publicar em seu Facebook, outras pessoas comentaram com imagens de outras crianças que também acharam que o funcionário em questão era o personagem.

Assista ao momento abaixo: