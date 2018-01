Menina usa frase do anuário para protestar contra sexismo 

Tori já teve de perder tempo de aula por causa da alça de seu sutiã; homens não sofrem punição Foto: Pixabay

Victoria DiPaolo, aluna da escola West Milford High, em Nova Jersey, nos Estados Unidos, pensou em uma maneira diferente de protestar contra o machismo. No anuário do colégio, todos os estudantes escolhem uma frase para colocar embaixo de suas fotos.

A aluna, também conhecida como Tori, aparece com os ombros de fora na foto e, na frase, escreveu: "Desculpe, meus ombros te distraíram de ler esta frase?". Ela compartilhou a página em seu Twitter e recebeu muitos elogios.

Em entrevista ao Huffington Post, Tori explicou que sua escola proíbe meninos de usarem regatas, mas todos descumprem as regras e não são punidos. "Enquanto isso, quando a alça do meu sutiã acidentalmente fica para fora, eu tenho de perder tempo de aula para me trocar", afirma