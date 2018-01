Menina tenta explicar para a mãe o que é um meme, mas não tem muito sucesso

Foto: Reprodução/Facebook Ajudar o povo de humanas a fazer miçanga e Natasha Ramos

Natasha Ramos causou a maior comoção na família ao usar o famoso meme "queria estar morta". Alguém contou para a avó da garota sobre a frase, e a senhora achou que a neta estava com depressão.

A história chegou aos ouvidos de Yara, sua mãe, que resolveu esclarecer a história:

"Não quero mais saber de memes." Como explicar a uma mãe que não funciona assim? Ser jovem na internet significa conviver e usar memes boa parte do tempo. Natasha estava meio sem tempo e ficou chateada com a reação exagerada de pessoas que não tinham nada a ver com o assunto. Mesmo assim, tentou explicar rapidamente para a mãe o que era um meme:

Tudo bem, é difícil colocar em palavras algo tão corriqueiro e simples para quem usa memes todos os dias. Yara tentou entender, mas o resultado foi hilário:

Isso tudo aconteceu no ano passado, mas voltou à tona depois de a página Ajudar o povo de humanas a fazer miçanga compartilhar as imagens nesta semana.

E você, como explicaria para seus pais o que é um meme?