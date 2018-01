Menina se cobre de glitter para ajudar no tratamento de transtorno alimentar

Alex se pinta para os eventos esportivos de sua faculdade Foto: https://www.instagram.com/alexkosz/

Qualquer um que tenha ido a um evento esportivo da Universidade da Carolina do Norte Chapel Hill nos últimos anos provavelmente viu Alex Koszeghy, uma menina pintada de glitter azul.

Em todos os jogos, ela tem um ritual de se pintar, tudo isso como parte de um processo de recuperação de um transtorno alimentar. "Como a menina do glitter eu posso deixar de lado todas as minhas inseguranças por algum tempo", disse Alex, que sofria de anorexia, em um vídeo da página Now This.

De acordo com a Teen Vogue, ela adotou o visual com brilho em outubro de 2015 e nunca mais o deixou. Em entrevista à revista, Alex afirma que, assim, aprendeu a amar o seu corpo.

"Eu posso ser essa personalidade livre de inseguranças ou inibições", disse Alex ao Now This. A 'menina do glitter' é como se fosse um alter ego dela.

