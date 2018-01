Menina que caiu em enxurrada come de graça pela 1ª vez no Paris 6

A primeira imagem que as redes sociais conheceram de Nathalia Alves virou meme, mas, para ela, isso já está ficando para trás. Depois de ser levada pela correnteza em frente ao restaurante Paris 6, a garota hesitou em se identificar. No entanto, assim que revelou sua identidade, Nathalia viu seu número de seguidores do Instagram crescer e recebeu até um convite para jantar com Giba, jogador da seleção de vôlei brasileira.

“Ele me ligou, acho que até porque ele já passou por muita coisa na vida, e falou: ‘fica tranquila, uma queda não significa muito se você souber levantar’”, relata a garota.

Eles voltaram a conversar por Skype nesta quinta-feira, 19, e o jogador deve vir a São Paulo para jantar com Nathalia na próxima semana. Além da repercussão com Giba, até Stefano Gabbana, estilista da Dolce&Gabanna compartilhou o vídeo.

Nathalia entrou na brincadeira e fez um post em seu Instagram, com uma foto que tirou poucas horas antes da queda, e usou as hashtags #tombohistorico #guinnessdemelhorqueda #haddockloboriver.

“O pessoal está curtindo muito, vários comentários dizendo ‘tô contigo, te entendo’.”

Primeiro jantar. Nathalia aproveitou nesta quinta-feira, 19, o primeiro jantar gratuito no restaurante. Ela ganhou um ‘VIP vitalício’ e pode comer de graça a qualquer momento, em qualquer unidade da rede - que inclui um estabelecimento em Miami, nos Estados Unidos. Ela poderá escolher se quer pagar os 10% de serviço e vai precisar arcar com as bebidas. “Esse é o mesmo critério que uso com os outros VIPs, que são meus sobrinhos, minha família. E é isso mesmo, quero que ela faça parte da nossa família”, explica Isaac Azar, sócio-fundador do restaurante.

No jantar, Nathalia levou as duas amigas e decidiu pelo primeiro prato do cardápio. “Eu escolhi o primeiro que eu vi - quando eu li o nome risotto, falei: ‘é tu que vai’”, disse, aos risos.

Redes sociais. E não foi só Nathalia que viu sua popularidade nas redes sociais disparar. Isaac afirma que a página do Paris 6 no Facebook ganhou mais de 60 mil seguidores desde que ele publicou a nota em busca da garota.

“Aqui mesmo em Miami os clientes brasileiros vêm elogiar a atitude. Minhas filhas estudam aqui e outros brasileiros dizem para elas: ‘seu pai é um herói, a maneira que ele tratou a menina foi incrível’”, relata Isaac.