Menina não se contém quando descobre que vai ver ‘A Bela e a Fera’

Cena do filme 'A Bela e a Fera'. Foto: Walt Disney Studios

Um vídeo de uma garota surtando com a notícia que vai ver A Bela e a Fera no cinema está fazendo sucesso na internet. O vídeo foi gravado pela mãe da menina de cinco anos, que vive na cidade de Columbia no estado americano da Carolina do Sul.

Quando a mãe revela que elas irão ao cinema naquela noite e não no dia seguinte como originalmente combinado, a filha se anima tanto que começa até a ficar com olhos marejados e já planeja qual vestido irá usar.

“Eu sinto que meus olhos estão ficando marejados porque estou muito animada”, diz a menina. Veja o vídeo abaixo (com legendas apenas em inglês).