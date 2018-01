Menina enfrenta medo de usar maiô na praia e é aplaudida na web

Paris Harvey foi à praia em Kant, na Inglaterra, e ficou de maiô pela primeira vez Foto: Dakota Corbin/StockSnap

Seja por pressão, imposição de padrões estéticos ou baixa autoestima, muitas pessoas têm medo de expor seus corpos em público. Era o que acontecia com a britânica Paris Harvey, de 13 anos. Até que, na última semana, a adolescente resolveu ir à praia de maiô e compartilhou sua experiência.

Paris é portadora de uma displasia no quadril e distúrbios metabólicos que colaboram para o ganho de peso.

Em sua conta no Twitter, ela postou fotos do momento e comemorou. “Eu enfrentei meu maior medo hoje e fui à praia com um maiô”, escreveu na legenda das imagens.

Omg so I faced my biggest fear today and went to the beach in a swimsuit☺️️‍ pic.twitter.com/eeSKUE581x — Paris #LookAtUsNow (@ArtHopeAlly) 27 de maio de 2017

Em entrevista ao site Yahoo, a garota falou sobre sua experiência. "Quando chegamos lá, eu estava com um calção sobre o maiô, mas eu amo nadar. Quando fomos entrar na água, resolvi tirar a roupa de cima”, explicou.

"Eu só vejo pessoas magras de biquíni na praia. Eu acho bom ver algo diferente. Sinto que há um estigma contra as pessoas que querem se sentir confortáveis, mesmo sendo maiores”, disse.

Após sua publicação, Paris viralizou na web como uma história de superação e aceitação do próprio corpo. O tuíte já tem 338 mil curtidas e mais de 5 mil comentários.

Muitos usuários aproveitaram para compartilhar seus relatos pessoais. “Você é linda! Você me inspirou tanto que eu vou começar a sair com meus shorts, algo que eu nunca fiz antes”, elogiou uma usuária.

Até mesmo a cantora Ally Brooke, do Fifth Harmony, de quem Paris é uma grande fã, respondeu o post: “Eu estou muito orgulhosa de você! Você está tão bonita!”