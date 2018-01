Menina encontra 2 dólares perdidos e vai atrás do verdadeiro dono

Menina não se sentiu bem em ficar com um dinheiro que era de outra pessoa. Foto: Brett_Hondow/Pixabay

Isabela King, de Nova Jersey, Estados Unidos, tem 10 anos e na última quarta-feira, 18, encontrou duas notas de um dólar cada (cerca de R$ 6) perdidos na calçada. A partir daquele momento, a missão dela era encontrar o verdadeiro dono daquelas notas.

A menina insistiu para que o dinheiro fosse levado à polícia a fim de que a ajudassem a encontrar quem o perdeu. Além disso, ela pediu para a mãe, Alyssa King, publicar sobre a quantia no Facebook, perguntando quem havia perdido.

Na delegacia local, o capitão Christopher DePuyt informou, gentilmente, que não haveria como a pessoa provar que perdeu uma quantia tão pequena. Mesmo assim, ele elogiou a menina por querer fazer a coisa certa.

"Obviamente, ela tem pais excepcionais. A honestidade e integridade dela deveriam ser uma inspiração para todas as pessoas", disse DePuyt em entrevista ao Daily Record. Ele ainda completou que situações como essa são raras e que, geralmente, as pessoas ficam com o dinheiro.

Isabela disse que não se sentiu confortável em ficar com o dinheiro, porque ela sabia que pertencia a outra pessoa, e pensou que quem perdeu precisaria mais do que ela. "Eu sei que são apenas dois dólares, mas eu ainda quero fazer a coisa certa e ser honesta", declarou.

Como ninguém reivindicou a posse do dinheiro, Isabela comprou um pote de nozes vendidos pela Girl Scout (grupo de escoteiras do qual ela participa) e doou para as Forças Armadas. "Todo o apoio da comunidade ajudou-a a perceber que é importante tentar fazer a coisa certa e ser honesta", disse Alyssa.

