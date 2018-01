Menina de quatro anos canta música tema de 'Toy Story' com o pai

Pai e filha encantam internet com cover de música tema de 'Toy Story'. Foto: Reprodução/YouTube

A americana Claire Ryann tem apenas quatro anos e já tem um canal no YouTube. Na última semana, ela publicou um vídeo com seu pai cantando a música You've Got a Friend in Me, tema de Toy Story, e o vídeo foi um sucesso.

Em dez dias, o cover já tem mais de 4 milhões de visualizações e mais de 45 mil likes. O pai toca a música no violão e canta a primeira parte, enquanto Claire canta a segunda. Uma fofura só!

Assista: