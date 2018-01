Menina de nove anos compra viagem para Disneyland no celular enquanto pai dormia

Menina usou celular do pai, que estava dormindo, para comprar passagens de avião e ingressos para a Disneyland Paris. Foto: Pixabay

O pai Ian Wilson teve de pagar mil libras (cerca de R$ 4.290) após sua filha Susan, de nove anos, ter comprado uma viagem à Disneyland Paris enquanto ele dormia. A menina pegou o celular do pai durante a noite e comprou uma passagem de avião de 400 libras (cerca de R$ 1.716) e reservou um hotel.

Além disso, ela comprou um passeio vip para a Torre Eiffel por 214 libras (R$ 918) e, depois, ingressos para a Disneylândia e passagens para o trem que vai até o parque por 391 libras (cerca de R$ 1.677), de acordo com o DailyMail.

O pai só descobriu o que a filha havia feito três dias depois, ao ver o total de 1005,92 libras debitado de sua conta no PayPal. "Eu não acho que Susan tenha ideia da gravidade do que ela fez", disse ele ao DailyMail. "Ela pediu desculpas e prometeu dez centavos [de libras] para ajudar a pagar".

A menina disse que não sabia o que estava fazendo e que estava apenas "brincando com o celular do pai", e nem sabe "o que é a Torre Eiffel". Wilson contatou seu banco e o PayPal pedindo ressarcimento, mas as empresas se recusaram a devolver o dinheiro dizendo que não houve nenhum tipo de fraude. "Eles estão agindo de forma péssima", reclamou o pai.

Após o DailyMail publicar a reportagem contando o caso e contatar o PayPal, a empresa disse que vai devolver o dinheiro como "um gesto de boa vontade". Um representante do PayPal ainda alertou: "Crianças são muito espertas e é muito importante que nós mantenhamos nossas contas protegidas".