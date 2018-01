Menina de dez anos com câncer fotografou artistas no Globo de Ouro

Francine no tapete vermelho do Globo de Ouro 2018. Foto: Facebook/pablovefoundation

A Pablove Shutterbugs Foundation tem um programa que ensina crianças com câncer a arte da fotografia. Todos os anos, um dos alunos tem a oportunidade de participar do Globo de Ouro e fotografar os artistas de pertinho, junto a fotógrafos de todo o mundo. Na edição deste ano, a sortuda foi Francine, de dez anos.

A menina, descrita como "extrovertida e alegre" pela Pablove, foi diagnosticada com leucemia linfoblástica aguda. De acordo com a People, ela está fazendo quimioterapia e o tratamento ainda deve durar cerca de seis meses, mas ela já voltou a frequentar a escola – ela está no sexto ano do ensino fundamental – e adora pintar, dançar e cantar.

No Globo de Ouro, ela teve a oportunidade de tirar fotos de artistas como Meryl Streep, Mandy Moore e Daniel Kaluuya e ainda posou ao lado de Steven Spielberg e Denzel Washington.

