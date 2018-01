Menina de 7 anos pede emprego ao Google e recebe resposta do CEO

Chloe, de 7 anos, também quer ser nadadora olímpica Foto: Reprodução/Facebook @andy.bridgewater

Prepare-se para se sentir meio inútil: a britânica Chloe Bridgewater tem apenas sete anos de idade e já chamou atenção do CEO Google. O que você fez hoje?

A garotinha descobriu que a empresa tem carrinhos de kart, escorregadores e pufes nos escritórios. Somando isso à sua paixão por computadores, ela logo ficou louca para trabalhar lá. Chloe foi encorajada por seu pai, Andy Bridgewater, a enviar uma carta à empresa, naquele esquema que você já deve ter ouvido de alguém: "O que custa? O 'não' você já tem."

"Querido chefe do Google", começa a mensagem. "Meu nome é Chloe, e quando eu for maior eu gostaria de um trabalho no Google. Eu também quero trabalhar em uma fábrica de chocolates e nadar na Olimpíada, eu nado no sábado e na terça."

A menina aproveitou para destacar suas qualidades profissionais na carta e relatou que tem um brinquedo que a ajuda a aprender mais sobre computadores. Além disso, Chloe relata ser uma ótima aluna. "Meus professores dizem para a minha mãe e para o meu pai que eu sou muito boa na escola e sou boa em gramática e leitura e nas minhas adições. Meu pai me disse que, se eu continuar sendo boa e aprendendo, aí um dia eu poderei ter um emprego no Google."

Parte da carta de Chloe Foto: Reprodução/SkyNews via Facebook @andy.bridgewater

A carta completa de Chloe foi cedida por Andy ao Business Insider. Leia aqui.

Vale destacar que essa foi a segunda carta que Chloe mandou na vida, de acordo com ela própria. "A outra foi para o Papai Noel."

Sundar Pichai, CEO da empresa, não deixou a mensagem passar em branco. Ele mesmo assinou uma resposta à garota.

Foto: Reprodução/Twitter @B21DGY

"Querida Chloe, muito obrigado por sua carta. Fico feliz que você goste de computadores e robôs, e espero que você continue aprendendo sobre tecnologia. Eu acho que, se você continuar trabalhando duro e seguindo seus sonhos, você poderá realizar tudo o que você tentar fazer - desde trabalhar no Google até nadar na Olimpíada. Aguardo ansiosamente para receber sua aplicação para um emprego quando você terminar os estudos :)", escreveu Pichai.

A NBC relata que um porta-voz do Google já confirmou a veracidade da carta.