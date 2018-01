Meme 'ai, misericórdia' é o novo 'eita, Giovana'; entenda (e ria)

Mais uma vez duas garotas estrelam um meme Foto: Reprodução/ Facebook

Duas meninas brincavam em cima da cama simulando uma apresentação quando uma delas fica pendurada em um suporte na parede. "Ai, misericórdia", diz ela quando percebe na enrascada que se meteu. "Chama minha mãe, chama minha mãe, Katlyn", pede a amiga que fica sem reação.

Assista à 'trapalhada':

O vídeo começou a circular nas redes sociais na madrugada desta quarta-feira, 18, e já está disponível em diversos perfis do Facebook. Em um deles, o de LIlyanna Karla, que diz ser familiar das meninas, está com mais de 53 mil compartilhamentos. A reportagem conversou com Lllyanna por telefone ela conta que Yasmin, a que fica pendurada na parede, tem sete anos e é sua sobrinha; a outra garota é Katlyn, de cinco anos, e é sua prima. Segundo Lllyanna as garotas brincavam no quarto quando a confusão aconteceu, mas rapidamente a mãe de Yasmin a socorreu ilesa.

"Não imaginava que teria essa repercussão, vi o vídeo e postei porque é engraçado, achei que seria uma post normal. As meninas ainda não sabem que estão famosas, pois ainda estão dormindo", disse Lllyanna que mora em Recife.

O sucesso do meme já se compara a outro clássico das redes sociais: o "eita, giovana". Nessa gravação, uma garota dança funk em cima da mesa e o microondas cai do suporte (olha aí, mais uma vez um suporte envolvido!). Enquanto ela tenta segurar o eletrodoméstico, outra menina que está gravando a repreende pela bagunça: "eita, Giovana!".

Relembre o "eita, Giovana":