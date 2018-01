McDonald's terá casquinha de doce de leite

Doce de leite é o novo sabor de casquinha do McDonald's. Foto: Divulgação do McDonald's

No fim de julho, as lojas e quiosques do McDonald's terão novidade: casquinha de doce de leite. O sabor já existe no cardápio permanente de outros países, como Uruguai e Argentina, mas chega ao Brasil pela primeira vez em edição limitada.

De 26 de julho até durarem os estoques, o sabor chocolate será substituído pelo doce de leite, que também vai ser a companhia do sabor baunilha na casquinha mista. Segundo o McDonald's, a novidade vai custar R$ 2, mesmo valor que os outros sabores já existentes.

O sorvete estará disponível em todas as regiões do País. Para consultar as unidades participantes, acesse o site do McDonald's.