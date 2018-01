Marvel participa de iniciativa sobre doença inflamatória intestinal (DII)

Super-Heróis de histórias sobre DII Foto: http://read.marvel.com/#/labelbook/43867

A Marvel, empresa conhecida por ser detentora de diversos personagens de quadrinhos, como Homem-Aranha, Hulk, Quarteto Fantástico e os X-Men, participa de uma iniciativa em apoio aos portadores da doença inflamatória intestinal, também conhecida como DII.

A campanha DII Sem Máscaras, lançada no Brasil em parceria com a Takeda, busca dar visibilidade aos cerca de 5 milhões de portadores da doença no mundo.

Através do site da iniciativa, você pode ler histórias em quadrinhos com personagens que retratam a doença. Também é possível encontrar quizzes, infográficos, perguntas e respostas e outras informações sobre a doença. O usuário também pode criar um avatar de super-herói para compartilhá-lo, e baixar recursos capazes de empoderá-lo na hora de falar com médicos, família e amigos a respeito de sua condição.

A DII é uma doença que pode afetar pessoas de todas as idades, apesar de o diagnóstico costumar ser mais comum no início da idade adulta. Entre os tipos mais comuns de DII estão a doença de Chron, que pode afetar qualquer parte do trato digestivo, com dor abdominal, diareia, hemorragia, perda de peso e febre, e a retocolite ulcerativa, que afeta apenas o intestino grosso, causando desconforto abdominal e diarreia com sangramento.

Conheça mais sobre a campanha e leia as histórias online de forma gratuita clicando aqui!