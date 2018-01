Marido vai dar um rim à mulher no aniversário de casamento

Foto: Reprodução/GoFundMe Jennifer Nicole Terrance

Scott Chafian vai dar um presentão de aniversário de casamento à esposa. Nada de joias, nem uma viagem - mas um rim. Cindy tem doença renal policística e faz diálise há quase dois anos. Mesmo depois de diversas cirurgias, sua condição apenas piorou.

"É devastador, uma sensação de impotência", disse Scott à afiliada da CNN, WTKR. Ele ofereceu um rim a Cindy há seis anos, mas ela não aceitou. Depois de sua saúde piorar muito no ano passado, ela mudou de ideia. "Eu cheguei meio que ao fundo do poço e olhei para ele e disse: OK, eu estou pronta", disse Cindy àWTKR .

A data do transplante é 24 de agosto - um dia antes de eles completarem 20 anos de casamento. Como os dois precisarão de um tempo de recuperação, o casal está arrecadando fundos na plataforma GoFundMe. Eles esperam juntar US$ 5 mil para ajudar a pagar a cirurgia e as despesas da família, de oito pessoas, durante o tempo em que não poderão trabalhar.