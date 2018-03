Marca lança roupas de casamento para cachorros

Pets vestidos a caráter Foto: Divulgação

A grife Marquesa Shop lançou uma linha de roupas de casamento para cachorros. Os produtos utilizados tecidos nobres e emulam trajes de gala utilizados em casamentos de seres humanos.

Elas vestem as cores off White ou branco, vestido desenvolvido em tafetá com elastano com aplicação de bordados em tule, laços de gorgorão de seda e mini pérolas nas mangas, gola e cintura. Acompanha véu de noiva confeccionado de tule com laço de fita de gorgorão de seda com presilha de metal.

Já no look deles é um smoking confeccionado de tecido de alfaiataria risca de giz com camisa em tecido de percal egípcio branco, gola e gravata borboleta de cetim na cor prata e botões de pressão de metal preto, para proporcionar elegância e conforto ao pet.