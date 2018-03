Marca japonesa de ferramentas lança cafeteira que não precisa de tomada

Cafeteira da Makita tem bateria poderosa, mas por enquanto só é vendida no Japão. Foto: Divulgação/Makita via Uncrate.com

A Makita, marca japonesa conhecida por suas furadeiras, tem um novo lançamento bastante inusitado: uma cafeteira. Seu diferencial é funcionar com uma bateria, ou seja, pode ser usada mesmo em locais em que não há tomadas. As informações são do The Verge.

Leia também: São Paulo ganha sua primeira cafeteria comandada por portadores de Down

A CM501D criada por Asahi Shimbun foi criada para ser usada em locais que estão em construção, mas também pode ser levada para acampamentos, piqueniques e barcos.

A cafeteira pesa 1,5 quilo e pode fazer mais de cinco xícaras de café com uma carga de bateria. Ela aceita as cápsulas de café da Makita, mas também pode ser usada para preparar café em pó.

Por enquanto, a novidade está sendo vendia apenas no Japão – e custa 11.900 ienes (cerca de R$ 368). A bateria e o carregador são vendidos separadamente.