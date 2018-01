Maquiadora americana 'se transforma' em Cuca

A Cuca virou meme internacional e até tema de maquiagem. Foto: TV Globo/Renato Rocha Miranda

A Cuca, personagem de Sítio do Picapau Amarelo, virou meme internacional há algumas semanas e seus gifs têm feito tanto sucesso que já viraram até estampa de camiseta. Agora, uma maquiadora e youtuber americana usou seus dotes para se transformar na personagem.

"Transformei-me em Cuca, a jacaré atrevida", escreveu Promise Tamang na legenda do vídeo no Instagram, com emojis de BR, representando o Brasil. No tutorial, a maquiadora pinta seu rosto com tinta verde, aplica sombra amarela, coloca uma espécie de 'bico' de jacaré e finaliza a produção com uma peruca.

Nos comentários, muitos brasileiros elogiaram a maquiagem. "Cuca! Amei, fez parte da minha infância", comentou uma seguidora. "Aquele momento em que você é tão BR que reconheceu a Cuca antes mesmo de ela começar a se maquiar", disse outro brasileiro.