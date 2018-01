Malafaia propõe boicote à Disney e a internet não poderia ligar menos

Pastor quer boicotar a empresa por causa de beijo gay em animação Foto: Ueslei Marcelino/Reuters

Na última quarta-feira, 1º, o pastor Silas Malafaia propôs em seu Twitter um boicote à Disney. A motivação foi o primeiro beijo gay em uma animação, Star vs. as Forças do Mal.

A safadeza da Disney em querer erotizar e ensinar homossexualismo a crianças, chegou em seus desenhos.VAMOS DIZER Ñ PARA ESSES DEVASSOS. — Silas Malafaia (@PastorMalafaia) 1 de março de 2017

Na rede social, as reações, em vez de serem contra ou a favor da Disney, só mostram o que acreditam que o boicote do pastor será pouco efetivo.

Esta será a diferença nos parques

Disney antes da grande campanha de boicote do Malafaia / Disney depois da grande campanha de boicote do Malafaia pic.twitter.com/UiirGG0Hbc — João Oliveira ? (@joaow_oliveira) 2 de março de 2017

Imagens exclusivas do Silas Malafaia tentando atingir a Disney pic.twitter.com/Z7P3nOWFFM — PAN (@forumpandlr) 2 de março de 2017

malafaia: "disney incentiva a homossexualidade" "vou fazer um vídeo denunciando a disney" disney: ok amore ngm liga pic.twitter.com/TECgrk1MVn — enrico (@enpobre) 2 de março de 2017