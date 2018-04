Mães fazem 'encontros relâmpago’ para se tornarem amigas de outras mães

Mães procuram outras mulheres com filhos para se divertirem Foto: Pixabay/@StockSnap

Um grupo de mães nos Estados Unidos promove ‘encontros relâmpago’ para mulheres que estejam procurando outras mães para se tornarem amigas e com quem possam sair e se divertir.

O grupo se chama MOMnation e foi fundado em 2014 por Katie Lambert, após ela dar à luz um filho. As mães se reúnem em um bar e têm quatro minutos para conversar uma com a outra e ver se seus gostos combinam. Depois deste tempo, elas trocam de parceira e iniciam uma nova conversa.

“Eu queria achar mães que estavam passando pelas mesmas coisas que eu e talvez achar alguns amiguinhos para o meu filho. Nós queríamos criar algo descontraído, sem julgamentos, e rápido, no qual você não se sentisse constrangida”, disse Katie ao ABC News.

"Fazer amigos é muito difícil depois que você vira mãe. Você não consegue ver os amigos da época de escola com a mesma frequência. Esse evento é único porque temos a oportunidade de conhecer várias pessoas ao mesmo tempo”, contou Holly Parker, uma mãe que participou do encontro do MOMnation.

Ao todo já foram realizados três encontros do grupo no Arizona, nos Estados Unidos. A dinâmica deu tão certo que já foi imitada por grupos em outros Estados. É o caso do ‘Ache a Sua Tribo Mamãe’, na Carolina do Norte.

Nicki Medford criou o grupo para incentivar mulheres a formarem amigas à parte da sua condição materna. “Achar amigas com filhos é mais difícil do que encontros amorosos. Ver aquelas amizades progredirem me faz sentir que eu estou fazendo algo bom ao ajudar as mulheres a sair de suas zonas de conforto”, falou Nicki.