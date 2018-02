Mães acusam funcionárias de creche de depilar sobrancelhas de crianças

Crianças teriam sido depiladas com cera por funcionária de creche (imagem ilustrativa) Foto: pIXABAY / @jeniffertn

Duas mulheres publicaram no Facebook acusações de que a enfermeira de uma creche em Pasco, nos Estados Unidos, teria depilado a sobrancelha de seus filhos com cera sem o seu conhecimento.

Alyssa Salgado contou que ao buscar a filha na creche na última sexta-feira, 2, notou um vermelho próximo às sobrancelhas da menina, mas pensou que fosse um arranhão. Ao chegar em casa, no entanto, percebeu que ela havia sido depilada com cera.

"Ela nasceu de mim e eu amo cada detalhe nela. Aí essas mulheres acham que tem o direito de corrigir a aparência da minha filha", disse Alyssa, muito brava. Ela falou que conversou com a diretora da creche, mas sentiu que ela não estava disposta a ajudar.

"Eu sei que muitos de vocês vão dizer que isso não é nada demais. Mas, para mim, é sim porque a pele deles é muito delicada", disse Glenda Cruz, outra mãe que passou pelo mesmo problema. Ela postou fotos do filho com a parte que separa as sobrancelhas depilada.

"Eu sinto que isso é um aviso porque eles fizeram isso agora e eu não sei o que podem fazer a seguir. Meu filho não sabe falar, não sei pelo que ele está passando", continuou.

O jornal Metro informou que uma investigação estadual foi aberta para averiguar a denúncia. Confira o relato (em inglês) das duas mulheres: