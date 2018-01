Mãe se veste de homem para ir a evento de pais com o filho

Mãe se vestiu de homem para ir a encontro de pais em escola do filho. Foto: Reprodução/Facebook

Muitas mulheres se desdobram para cuidar dos filhos sozinhas, sem a presença dos pais, e Yvette Vasquez, do Texas, Estados Unidos, é um exemplo. Ao perceber que seu filho, Elijah, sentia falta do pai em eventos escolares, ela decidiu se vestir de homem para ir a uma festa para pais e filhos organizada pela instituição de ensino.

"Nós vamos lembrar disso para sempre", disse Yvette em entrevista a CNN. Ela contou que percebeu "a tristeza no olhar dele por não ter um pai para acompanhá-lo" e então decidiu fazer a caraterização. Em apenas dez minutos, com a ajuda do filho, ela estava pronta: usou boné, camisa xadrez, bigode falso e até perfume masculino.

E a reação da vários pais e alunos foi muito positiva. "Todos acharam muito doce e motivador da minha parte, mas eu senti que alguns pais não ficaram muito confortáveis com isso", contou.

Como Yvette tem mais dois filhos, ela revelou que pode, sim, fazer isso outra vez, porque seus filhos caçulas "vão querer seu pai lá

quando eles forem mais velhos". "Eu sei que ver outros pais com seus filhos não é fácil para os meus filhos, mas ao menos eu posso fazer qualquer coisa para por um sorriso em seus rostos, então assim vai", disse ela em uma postagem no Facebook.

O post com a história foi feito há alguns dias e já foi compartilhado por mais de 6 mil pessoas.