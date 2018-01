Mãe se fantasia de seu próprio filho para o Halloween

Mãe se fantasia de filho para Halloween. Foto: Reprodução/Reddit

Depois da filha que se fantasiou de sua mãe cansada, uma mãe resolveu se vestir de seu filho para o Halloween. As imagens foram postadas na última terça-feira, 2, no fórum americano Reddit e já tem mais de 600 mil visualizações.

Leia também: Menina se fantasia de mãe para o Halloween e viraliza na internet

A mãe usou uma calça de sarja bege e uma camiseta preta parecida com a do filho. Ela prendeu os cabelos da mesma forma que o rapaz e ainda desenhou uma barba. Ela ainda tirou fotos copiando as poses que o filho faz, e o resultado é impressionante.

"Ela se parece mais com ele do que ele mesmo", comentou um dos usuários do fórum, e outro disse: "Como é que a mãe dele se parece mais nova que ele?".

Mãe se fantasia de filho para o Halloween. Foto: Reprodução/Reddit