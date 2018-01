Mãe relata momento em que box de vidro explodiu em seu filho: 'Jamais passei por algo parecido'

'Corri com o coração na boca, e me deparei com uma cena de terror', escreveu Foto: Reprodução/ Facebook

Dani Chaseliov, mãe de João Guilherme, passou por um susto grande na última sexta-feira, 25: o vidro do box do banheiro de sua casa estourou em cima de seu filho. Ela compartilhou toda a experiência em seu perfil no Facebook.

Ela relatava que estava deitada na cama quando ouviu a pessoa que cuidava de João Guilherme chamá-lo para sair do banho. "Em seguida o estrondo mais aterrorizante que já escutei, seguido de gritos da Antonia e choro de desespero do Gui. Corri com o coração na boca, e me deparei com uma cena de terror." Ela viu, então, o filho coberto de cacos de vidro e sangue. "Não dava pra identificar quantos cortes eram e nem a gravidade", escreveu em suas redes sociais.

"Jamais passei por algo parecido. Desesperador. Ele agora está bem e como disse a médica, teve muita sorte. Poderia ter ocorrido uma grande tragédia. Levou alguns pontos e ela utilizou cola em alguns locais. Que sirva de alerta", postou. A mãe relata que o filho não chegou a encostar no vidro.

O post viralizou e muitas pessoas compartilharam experiências parecidas. "Já me aconteceu, eu nem mesmo havia encostado no vidro e ele veio todo em cima de mim, levei um grande susto e pequenos cortes", escreveu uma usuária.

